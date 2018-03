C'était il y a 100 ans: Guillaume II et son état-major s'installaient à Spa

"Non. Il se déplaçait tout le temps. On l’appelait d’ailleurs le ‘Kaiser voyageur’. Donc il avait un train assez luxueux qui était aménagé pour lui, qu’on appelait le ‘train spécial’ et qui se déplaçait tout le temps vers le front, pour des réunions en Allemagne, dans d’autres pays, et donc finalement il vivait surtout dans son train, puis épisodiquement ici à Spa".

"Il arrive à Spa le 12 mars. On l’a déjà aperçu dès le premier jour mais ce n’est pas certain. Quelques jours plus tard, on le voit apparaître au temple anglican de Spa, qui a aujourd’hui disparu. A partir de là, il reviendra périodiquement à Spa, jusqu’au jour de l’abdication le 9 novembre".

" Occasionnellement. On sait notamment qu’il s’est rendu aux sources de la Sauvenière et qu’il s’y est fait expliquer la légende du pied de Saint Remacle. Mais je pense qu’il n’avait pas beaucoup de contacts de ce type. En tout cas, ça n’a pas laissé beaucoup de traces ".

Il court beaucoup de bruits autour de ce qu’il a fait. On a dit qu’il faisait des travaux dans les forêts environnantes, qu’il canalisait des petits ruisseaux, qu’il déplaçait des pierres… On ne sait pas si c’est sûr ou pas. Ce qui est certain par contre, c’est qu’il a aimé abattre des arbres. On sait aussi qu’il se promenait dans les bois aux alentours de Spa. Sinon, il allait très régulièrement au temple anglican parce que c’était quelqu’un de très pieux ".

" Avant lui arrivent plusieurs centaines de soldats, d’officiers et de sous-officiers, qui étaient dirigés par deux personnes très importantes : d’une part le Maréchal Hindenburg, et d’autre part le Premier Quartier-Maître Ludendorff, qui en fait était la personnalité marquante de l’époque. C’est lui qui prenait les grandes décisions militaires à la fin de la guerre ".

C'est à la Villa du Neubois que le Kaiser réside notamment. Il s'y est fait construire un abri anti-aérien - © Coll. Musées de la Ville d'Eaux - Spa

Pour la population, sa présence a eu de sérieuses conséquences…

" Oui, effectivement. Du fait de sa présence, il a fallu établir un périmètre de sécurité, qu’on appelle le ‘rayon de Spa’. Ce périmètre empêchait l’essentiel de la population d’en sortir, et donc l’obligeait à rester à Spa. C’était une contrainte très importante et celle-ci était encore renforcée aux alentours des bâtiments importants comme les villas où résidaient les généraux et le Grand Hôtel Britannique. On ne pouvait pas non plus entrer dans le périmètre. Il y avait des points de contrôle sur les différentes routes. Il y avait des services de sécurité qui patrouillaient, dans la ville aussi, et donc effectivement c’était très difficile de se déplacer à ce moment-là ".

Lors de ses séjours à Spa, d’autres chefs d’Etat ou Premiers ministres sont venus également…

" Notamment l’Empereur d’Autriche, Charles Ier, qui est venu à deux reprises au moins. Différents souverains d’Allemagne aussi puisqu’à l’époque, il y avait différents rois : le Roi se Bavière, le Roi de Saxe, etc. Ils sont tous venus également à Spa. Et puis des personnages plus exotiques comme l’Etman d’Ukraine par exemple ".