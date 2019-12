C'est une "première" wallonne: la ville de Liège lance son genderbudgeting

Le genderbudgeting, ce n'est pas un subside spécifique, c'est une lecture des dépenses en fonction des inégalités de genre qu'elles induisent. L'échevine des finances de la ville de Liège Christine Defraigne s'est livré à cet exercice, pour la première fois, lors de l'élaboration du budget communal pour l'année qui vient. La manière dont le territoire est éclairé permet aux femmes de se sentir plus ou moins en sécurité le soir; les achats de tenues mixtes ou de matériel ergonomique par le service des plantations ouvre ou pas les emplois au personnel des deux sexes; la manière dont la propreté des toilettes et sanisettes est assurée limite ou pas les espaces publics accessibles à chacune et chacun. Voilà quelques exemples d'une méthodologie encore à l'état de balbutiement mais qui devrait, au fil des ans, permettre de réorienter des politiques.

Un budget à l'équilibre: une "prouesse" ?

Plus globalement, le budget, qui doit être voté au cours d'une triple séance du conseil communal, la semaine prochaine, se présente à l'équilibre, mais, selon le bourgmestre Willy Demeyer, "c'est une prouesse". Il faut encore une fois ponctionner à concurrence de sept millions dans les réserves, dans l'argent mis en provision pour les vaches maigres.

Il faut dire qu'en plus de la charge des pensions de ses anciens agents, la ville subit une baisse des dividendes de l'intercommunale Resa pour les réseaux de gaz et d'électricité (moins deux millions), une chute des centimes additionnels à l'impôt immobilier, selon les prévisions de l'administration des contributions (moins deux millions et demi) et une hausse des frais de personnels à cause de l'indexation des salaires, du maintien du nombre d'agents, et de l'évolution naturelle des barèmes (plus cinq millions).

Les prévisions de recettes évoquent un gain de deux millions et demi grâce à la vente des sacs poubelles jaunes, et une augmentation des subsides, notamment dans le cadre d'un financement européen pour une étude de la qualité de l'air et des nuisances sonores.