C'est une première belge : des quads pour carotter les champs, et surveiller les nitrates

La province de Liège vient de dépenser un quart de millions pour fournir à ses services agricoles de quatre petits engins tout-terrain, équipés de machines à carotter. Ils permettent d’effectuer des prélèvements de terres agricoles, jusqu’à nonante centimètres de profondeur. Pour le directeur, Marc Vanbergen, "c’est un gain de rapidité, et un gain de précision, puisque les quads sont géolocalisés, afin de vérifier qu’à travers quinze points à l’hectare, un échantillon représentatif du champ a été collecté". Le but, c’est d’analyser la terre, en laboratoire, pour aider le cultivateur à améliorer ses rendements et à respecter l’environnement.