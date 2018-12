C'est une petite révolution chez Publifin Enodia: bientôt un conseil d'administration en public!

Le conseil d'administration de l'intercommunale Publifin/Enodia s'est réuni ce mardi soir, et, sans surprise, il a désigné la bourgmestre verviétoise Muriel Targnon à la présidence. Il restait une inconnue, un mandat d'administrateur à attribuer à un délégué d'une commune: c'est Nathalie Dubois, deuxième échevine socialiste ansoise, échevine de l'instruction, chargée des relations internationales à la compagnie des eaux, qui a été désignée.

Une autre décision a été prise, qui rompt sans doute avec de vieilles habitudes: l'organisation, avant la fin décembre, d'une séance publique du conseil d'administration: ouverte à tous, mandataires locaux, citoyens, curieux, avec un ordre du jour nullement anecdotique, l'examen du rapport de gestion.

La situation des éditions de l'Avenir a également été examinée, en présence de représentants patronaux et syndicaux. L'occasion d'apprendre que le préaccord social, signé la semaine passée, et soumis à l'approbation du personnel ce mercredi, est désormais complété par un préaccord opérationnel, dans lequel, apparemment, il n'est plus question de changer de rotatatives et donc de format pour l'impression du quotidien. Une convention avec le groupe Rossel, d'application presque immédiate, avait été envisagée, et avait suscité de vives réticences de la part des employés du groupe.