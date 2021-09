C'est reparti pour une saison de chasse: la surpopulation de cervidés empêche la forêt de se régénérer

Dès ce 21 septembre, les chasseurs pourront tirer à l'affût dans certaines communes. C'est le cas à Stoumont où la population de cervidés explose. Par endroit, elle est même six fois supérieure à ce qui est recommandé. Une surpopulation qui pose problème car elle empêche la forêt de se regénérer.

Nous avons pu le constater dans les bois de Lorcé. "Ici, après années, les cervidés sont venus grignoter les bouts et donc petit à petit, il y a le plan qui se déforme", constate Didier Fortemaison, riverain passionné par la gestion des forêts. "C'est un arbre qui a peut-être 15 ans mais qui se racrapote".

Les cervidés mangent aussi l'écorce des épicéas et des plantes au sol. Par endroit, il n'y en a même plus. C'est tout l'équilibre de la forêt qui est menacé. "Si la quantité de gibier est vraiment élevée et que la pression est trop forte, on va voir disparaître certaines strates au niveau du sol et cette perte de strates va engendrer une perte de biodiversité", explique Didier Fortemaison.

La Division Nature et Forêts impose maintenant aux chasseurs de tirer 20% de cervidés en plus sur Stoumont. C'est essentiel pour la biodiversité mais aussi pour les finances de la commune. Marie Monville, échevine du patrimoine forestier explique: "Un arbre qui est abîmé offre moins de rentabilité. Donc, dès à présent, quand on exploite un arbre qui est abîmé, on a une perte importante. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est sur du long terme. Si la forêt ne se régénère pas, je crois que les pertes seront nettement plus importantes".

La commune demande de respecter la quiétude des zones de chasse. La commune souhaite également sensibiliser ses riverains. Des balades guidées sont prévues ces 17 et 23 octobre.