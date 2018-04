C'est promis : le bassinia sera de retour à Huy fin novembre

Le bassinia de retour sur la Grand-Place de Huy en novembre ! Et cette fois, ils le jurent, ce n'est pas un effet d'annonce. La fontaine publique centrale hutoise et son bassin de bronze avaient été enlevés fin 2009. L'édifice "menaçait ruine" explique le bourgmestre Collignon. Il s'agissait de le restaurer. Huit ans et demi plus tard, cette restauration va enfin commencer.

Quand il sera remonté, le Bassinia sera identique à ce que les hutois connaissaient. Ce sont les statues originelles qui seront remontées sur le monument, pas des copies comme le demandait la Région. "Le patrimoine appartient à tous" se justifie le bourgmestre Christophe Collignon. "On va partir sur une restauration à l'identique" explique l'architecte Stéphane Brassine. "Ce qui était en place avant démontage va revenir à sa place initiale. On va restaurer le dais, les figurines, les bassins, la cuve, le soubassement en pierre et on va aménager les abords. c'est-à-dire éclairer le Bassinia de manière diffuse par de petites bornes lumineuses, et intégrer du mobilier public, c'est-à-dire des bancs métalliques, qui seront aussi rétro-éclairés."

Un budget de presque 400 000 Euros

Le travail de restauration a été divisé en deux lots. La société Liégeois, de Battice, remontera les maçonneries, s'occupera des systèmes hydraulique et électrique et placera l'aménagement pavé autour de la fontaine, avec ses bancs en acier. Cette première partie coûtera 185 000 euros.

Pour la partie ferronnerie, c'est la société Metafosse qui a obtenu le marché. Cette restauration-là sera "relativement légère dans la mesure où les études techniques et scientifiques ont démontré que les métaux présentaient un bon état de conservation". Cette deuxième partie du chantier doit coûter 192 000 Euros. Les trous creusés au fil du temps par des "bricolages" seront rebouchés, la corrosion sera traitée, mais la patine vieille de six siècles restera. Le Bassinia ne ressemblera pas à un objet métallique neuf.

Huit ans et demi avant de débuter la restauration

Le Bassinia avait été enlevé de la Grand-Place fin 2009 et entreposé dans un endroit secret. Il avait seulement fait l'objet d'une étude scientifique poussée. Mais en huit ans et demi, le travail de restauration n'avait pas encore commencé. "C'est un dossier exceptionnel au nivau du patrimoine" se défend le bourgmestre Collignon. "On ne fait pas ce que l'on veut. Il y a différents comités d'accompagnement. Il fallait savoir comment agir, trouver des spécialistes, être soumis à la tutelle, aux monuments et sites, obtenir un certificat de patrimoine, un permis d'urbanisme, tout ça prend énormément de temps."

Enormément de temps, soit huit ans et demi depuis l'enlèvement du monument avant de commencer les travaux de restauration. Avec la maison près-la-tour et la crypte de la collégiale, le Bassinia est l'un des plus vieux édifices de Huy. Il date de 1406. Ce n'est pas la première fois que son retour est annoncé. Si ce délai-ci est respecté, le Bassinia retrouvera la Grand-Place pour la fin de l'année, après neuf années d'absence.