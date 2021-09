C'est officiel: Laurent Jossart atterrit à l'aéroport de Bierset

Le conseil d'administration de LiegeAirport a validé, ce jeudi, la désignation de Laurent Jossart comme directeur général. C'était devenu un secret de polichinelle: il était le dernier en lice parmi les trois candidats retenus par le chasseur de têtes en charge du recrutement. Les deux premiers ont décliné.

L'heureux élu est une "pointure" dans le monde de l'aviation. Il a occupé divers postes à responsabilité dans plusieurs compagnies aériennes, CityBird, Virgin, Luxair, dans le secteur du fret ou des passagers, avec un détour par l'aéroport de Charleroi, au début du développement des contrats avec Ryannair. Il a incontestablement permis le décollage de ces infrastructures, avec un bémol: il a été inculpé, avec d'autres, dans une ténébreuse affaire de billets promotionnels, avant d'être complètement blanchi par la justice.

Voici un an, il a quitté son secteur professionnel de prédilection, pour prendre les rennes de la filiale luxembourgeoise du groupe de gardiennage G4S; un touch and go, en quelque sorte.