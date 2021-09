C'est la Saint-Lambert ce vendredi, le buste de l'évêque est visible à la cathédrale

La Fête de Saint-Lambert se déroule à 18h, à la Cathédrale Saint-Paul, avec une messe solennelle et une procession. C'est l'occasion de sortir son buste reliquaire, une première depuis plusieurs années, à l'occasion de l'inauguration de la Cathédrale. Réalisé au XVIᵉ siècle, il est désormais entreposé à la Cathédrale.



En quoi cet évêque est si emblématique à Liège ? Durant la période mérovingienne, cet aristocrate se mêle à des querelles politiques. Les Carolingiens n'ont pas encore de pouvoir établi. Face à cette famille, le clan de Saint-Lambert perd son influence. Il est finalement victime de cette lutte pour le diocèse, mais aussi plus largement, pour le royaume. "Au moment où Saint-Lambert va mourir assassiné, Liège va être attaquée. Son premier réflexe est de la défendre. Ensuite, il jette son épée et accepte son sort", complète Julien Maquet, gardien du Trésor de la Cathédrale de Liège.

Une mort sacrée

L'assassinat de Saint-Lambert sur la place qui porte son nom aujourd'hui, marquera l'Histoire de la Cité Ardente. Le conservateur souligne à quel point son décès a rassemblé les peuples. "Avant l'an 700, Liège n'est qu'une petite bourgade. Une autre ville a plus d'importance sur la carte, c'est Maastricht. Lorsque l'évêque meurt, un culte sur sa personne se créé à Liège. Les populations se recueillent à l'endroit où il est enterré. Plusieurs pèlerins y font escale et participent à la croissance de la ville". Cette affluence populaire amène à des activités économiques participant au bon développement urbain. Lorsque l'on cite Saint Lambert, Julien Maquet en a la conviction : sans l'existence de l'évêque, Liège ne serait pas la ville que nous connaissons aujourd'hui.