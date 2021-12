"C’est la première fois que je me sens écoutée en cinq mois": bénévoles et sinistrés ont reçu la visite du couple royal à Verviers

Se sentir écoutés, c’est un sentiment que les sinistrés des inondations de la mi-juillet n’avaient pas ressenti depuis longtemps parfois. Ce mercredi, le couple royal leur a tendu une oreille attentive, une écoute réconfortante pour beaucoup d’entre eux. Le Roi et la Reine ont à nouveau rencontré les victimes des inondations à Verviers, ainsi que des bénévoles d’associations qui leur viennent en aide.

"Il est important de garder auprès des personnes qui sont victimes de ces inondations, une présence et surtout, de rester à leur écoute", soulève Guy Schyns, bénévole pour Caritas Secours, une des premières associations qui a lancé des appels aux dons financiers et alimentaires au moment de la catastrophe. "Ces personnes sont ébranlées par la situation qu’ils ont pu vivre. Il faut savoir que beaucoup ont perdu leur bien, ils ont toujours des difficultés de logement, toujours à l’heure actuelle. On fait un maximum pour aider ces personnes au mieux."

►►► À lire aussi : Voici le budget catastrophe des 9 communes liégeoises les plus sinistrées

Si le couple royal n’est pas arrivé avec des solutions concrètes pour les sinistrés, leur écoute a été appréciée. Une cinquantaine de personnes touchées par les inondations ont pu leur faire part de leur situation et leur confier leurs craintes. Joëlle, dont l’habitation a été fortement endommagée à Remouchamps épingle : "Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans des situations très compliquées et qui sont abandonnés par les autorités. Aujourd’hui, je me suis sentie écoutée par le Roi, mais c’est la première fois que je me sens écoutée en cinq mois." "On a dit notre ressenti, ce qu’il s’est passé. La Reine était à l’écoute. C’est important pour nous qu’ils viennent à notre rencontre parce qu’on est un peu perdu, on ne sait plus où en est", soupire Nadine, elle aussi sinistrée. "J’ai exprimé un sentiment de découragement et d’impuissance. J’ai ressenti chez la Reine énormément d’empathie et ça m’a beaucoup touchée", ajoute Nathalie, dans la même situation.