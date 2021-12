C’est la haute saison pour les rares producteurs wallons de foie gras

A l’approche des fêtes de fin d’année, certains consommateurs commencent à penser à des produits dits de luxe comme le foie gras. Le Belge en reste friand. Il en est le deuxième plus gros consommateur avec 105 grammes par an et par habitant. Avec 26 tonnes produites annuellement, dont 15 en Wallonie, notre pays est toutefois loin d’en être un gros producteur. A titre de comparaison, la France en produit 16.800 tonnes. Mais en Wallonie, les quelques producteurs sont tous des artisans.

En Wallonie, ils ne sont que sept à produire du foie gras, généralement dans leur ferme, avec des points de vente locaux. Tous le font de manière artisanale. C’est d’ailleurs la particularité du foie gras wallon : " C’est sa particularité, c’est vraiment artisanal. Il n’y a personne qui gave en grande batterie. Chacun connaît ses animaux. Nous ne sommes que sept sur la Wallonie et ce n’est pas assez. Si des jeunes veulent démarrer, il y a des places à prendre ", confirme Marc Lamy, producteur à Fraiture, dans la commune de Sprimont.

Des places à prendre, d’autant que la Flandre interdira la production de foie gras à partir de 2023. Elle veut ainsi répondre aux remarques liées au gavage. Mais à ce niveau, Marc Lamy veut calmer ces critiques : " Les images qu’on voit dans certaines publicités, c’est de l’industriel. De toute façon, si vous arrivez à l’abattoir avec des canards blessés on va vous délasser les lots. L’Afsca est là, on est suivi et on est surveillé ", précise-t-il.