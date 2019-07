C'est fait! Liberty Steel est officiellement propriétaire d'outils liégeois

Comme prévu, la vente officielle et définitive des usines liégeoises d'ArcelorMittal à LibertySteel est intevernue au premier jour de juillet. Ce sont, en fait, sept lignes de production qui passent des mains d'un industriel et financier indien à un autre, Sanjeev Gupta. Le montant de la transaction est de 740 millions. Le "centre acier" de Flémalle a donc revêtu le sigle des nouveaux propriétaires.

Ils annoncent que dans cent jours très précisément, après une étude avec les syndicats, les clients, les fournisseurs, une analyse exhaustive devrait permettre de définir les possibilités d'investissements pour augmenter la compétitivité et développer la gamme des produits. Le but avoué est de fabriquer des aciers de plus haute qualité, avec un profil de production plus souple.