C'est ce lundi que la carrière du Bay-Bonnet change d'exploitant

C’est une page qui se tourne dans la longue histoire de cette carrière de graviers calcaires : jusqu’ici propriété d’ArcelorMittal, et exploitée par une filiale du groupe français Gagneraux, elle a été rachetée par les autorités communales olnoises, et confiée en concession par "contrat de fortage" à un groupe d’entrepreneurs et tramaqueurs, formé autour des entreprises Baguette et Joly. Ils commencent ce lundi : ils se sont engagés à reprendre la totalité du personnel sous contrat.

Du côté des pouvoirs publics, l’opération est justifiée par la volonté de renouveler les conditions d’extraction à l’issue de la précédente convention, de façon à réduire les nuisances de bruit et de charroi, sans perte de revenus : les taxes du Bay-Bonnet alimentent sensiblement le budget de la localité. Deux candidats évincés lors de la procédure de mise en concurrence ont tenté de retarder les échéances, devant le conseil d’État, mais sans succès. Leur requête en suspension a été déclarée non fondée. Le bourgmestre et les échevins ont alors décidé de ne plus tergiverser. Une transition, en douceur en définitive, pour un "bail" de vingt ans.