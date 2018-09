Burdinne : trois listes citoyennes en lice pour les communales, dont celle de Luc Gustin qui vise un septième mayorat

A Burdinne, Luc Gustin brigue un septième mandat de bourgmestre. Il dispose pour l’instant d’une majorité très confortable : Dix conseillers sur onze. Il faut noter que, vu l’augmentation de la population, il y aura désormais treize sièges à pourvoir, treize sièges sur lesquels lorgnent trois formations.

Luc Gustin assure qu’il est candidat bourgmestre pour la dernière fois. Également président de la fédération de Huy-Waremme du MR et député fédéral, il a annoncé qu’il renoncerait à tous ses mandats pour se concentrer sur Burdinne. Au niveau de sa composition, la liste de Luc Gustin fait dans la stabilité. Seuls deux candidates ne se représentent pas. Elle reste une liste pluraliste, ouverte et citoyenne. Une nouveauté toutefois : un changement de nom. Ne dites plus Intérêts Communaux mais bien Unis pour Burdinne. Cette formation entend poursuivre les projets déjà en cours, le réaménagement de la Ferme de la Grosse Tour, par exemple. Elle veut aussi répondre aux besoins exprimés par ceux qui ces dernières années sont venus s’installer à Burdinne. Cette population est plus jeune et active, elle a généré de nouvelles recettes pour la commune, lui permettant de ne pas augmenter les taxes, mais elle a aussi des besoins nouveaux en matière de places dans les écoles, d’accueil extra-scolaire ou de la petite enfance, en particulier. La population se montre aussi préoccupée par la sécurité des biens et la sécurité routière.

Il y a 6 ans, un seul siège avait échappé à la liste emmenée par Luc Gustin. Il avait été remporté par Ecolo, la seule autre formation en lice. Ecolo ne sera pas présent cette fois. Son conseiller communal sortant, François Renard, figurera sur une liste citoyenne baptisée Participe Présent Burdinne et qui sera conduite par Sabine Gillmann. Ce mouvement est né des " bistrots citoyens " organisés en début d’année par des habitants de Burdinne autour de diverses thématiques. Il plaide pour une commune qui implique plus les citoyens, qui communique plus avec eux et qui soit plus sociale et plus centrée sur l’environnement et la biodiversité.

Autre nouveauté dans le scrutin à Burdinne : le retour des socialistes, absents depuis deux élections. Il se fera finalement dans le cadre d’une liste d’ouverture baptisée ensemble. C’est Jean-François Magotte, le président de l’USC, qui occupera la tête de liste. Ensemble souhaite apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à la démocratie locale, en amenant davantage de démocratie participative et en renforçant la citoyenneté et la solidarité interpersonnelle et intergénérationnelle.