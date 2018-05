Burdinne: plus de 2 millions d'euros pour achever la restauration de la Ferme de la grosse tour

C'est une bonne nouvelle pour le bourgmestre MR de Burdinne, Luc Gustin. La Ferme de la grosse tour a obtenu un subside de 2 millions 221 000 euros pour achever la rénovation de cette ancienne ferme-château rachetée il y a plus de 20 ans par la commune. Un premier subside avait permis d'y installer les bureaux du Parc Naturel et la Maison du Tourisme de la vallée de Burdinale et de la Mehaigne. Mais depuis 5, 6 ans, sans nouveau financement, le reste de l'aménagement du bâtiment classé était à l'arrêt. Un bâtiment quadrilatère qui date d'entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Le gouvernement wallon a donc décidé de débloquer les sommes nécessaires pour entamer les travaux de de restauration de la deuxième partie particulièrement délabrée de la ferme-château. Selon le bourgmestre, ces annexes pourraient servir à mettre en valeur les productions du terroir et y accueillir des résidences-services pour les personnes âgées qui, malgré leur perte d'autonomie, souhaitent continuer à habiter à la campagne.