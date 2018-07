Bulles à vêtements: les incivilités sont de plus en plus fréquentes

Les bulles à verres, à cartons, à vêtements, sont bien pratiques pour nous permettre de trier nos déchets. Mais les incivilités sont de plus en plus fréquentes. L'ASBL Terre en fait régulièrement les frais. Elle collecte des vêtements de seconde main pour les distribuer vers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Mais souvent, ce sont des déchets ménagers qui se retrouvent dans ces bulles.

Ces dix dernières années, le nombre de détritus abandonnés a doublé et cela nuit sérieusement au fonctionnent de l’association qui ne dispose pas vraiment de moyens de contrôle. Elle compte simplement sur le civisme des riverains. Les contrevenants risquent jusqu’à 350 euros d’amende pour ce genre de faits.