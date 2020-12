Bullange : la prairie de Christine est la plus belle de Wallonie

Laisser le temps au temps

En attendant de retourner en prairie, les veaux sont au chaud en étable - © F. Dubois

Dans une de ses étables, Christine va nourrir une partie de ses bêtes et les jeunes veaux. Son cheptel est composé de Glanviehs, d’Herrefords, de Pies-rouge de l’Est et de Blanc-bleu mixte. Elle leur donne du fourrage qui en général, sauf trop grande sécheresse, vient de ses prairies. La ferme est le plus possible autonome en fourrage. C’est un aspect qui a été relevé par le jury.

Mais avant de rentrer en étables, ces vaches gambadaient dans des prairies fleuries qui abritent aussi des insectes, accueillent des écureuils ou des blaireaux. On peut aussi y voir des bruants jaunes ou encore des pies-grièches écorcheurs.

La recette ? "Ne rien faire", répond Christine mais elle reste attentive. Ainsi, on fauche tardivement, une première fois début juillet, une seconde fois mi-août. "On laisse toujours 10% non de la prairie non fauchée pour justement les petits animaux et les insectes. C’est pour cela aussi que le bois mort, on le laisse en tas ici, pour les insectes".