Budget participatif à Verviers: depuis 2017, une quinzaine de projets ont vu le jour

A Verviers, les citoyens des villages d'avant les fusions de communes ont eu le loisir de choisir des projets qui leur tiennent à cœur pour améliorer leur cadre de vie, des projets financés dans le cadre d'un budget dit "participatif".

Depuis 2017 à fin décembre dernier, une quinzaine de projets ont ainsi vu le jour, relatifs aux loisirs, à l'environnement, au patrimoine ou à la sécurité, proposés par huit comités de quartiers qui avaient répondu à l'appel à projets.

Un nouvel espace barbecue à Polleur

Alain Quoidbach fait partie du comité de quartier du Haut des Sarts à Polleur. Il savoure le nouvel espace barbecue avec tables et bancs, couvert d’un bel auvent et muni d’un espace de feu pour éviter les allumages pirates en forêts: "On regrettait, chaque fois qu'on y allait, de n'avoir pas d'abri pour s'abriter du soleil, du vent, de la pluie particulièrement. Il n'y avait pas de site non plus pour faire un barbecue. Or, l'endroit se met vraiment bien pour ça".

Des aménagements pour la sécurité routière à Lambermont et Petit-Rechain

D’autres comités citoyens se sont focalisés sur la sécurité, comme à Lambermont, où les abords de l’école communale ont été aménagés, et à Petit-Rechain, avec l’installation de plusieurs radars préventifs et de chicanes.

La Fontaine des 3 Bacs rénovée à Heusy

Soucieux du patrimoine, le Comité Heusy village a, lui, obtenu la rénovation complète de la Fontaine des 3 Bacs, fortement dégradée par le temps.