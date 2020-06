Bruit, fientes: des riverains en ont ras-le-bol des corbeaux sur les hauteurs de Verviers

Cela fait 47 ans qu’elle habite sa maison à Verviers et jamais Bianca Tomiello n’avait connu pareille situation. - © RTBF

Cela fait 47 ans qu’elle habite sa maison à Verviers et jamais Bianca Tomiello n’avait connu pareille situation, jardiner et profiter de sa terrasse, depuis l’arrivée d’une colonie de corbeaux, c’est devenu impossible: "Quand il faisait beau, on n'a pas su manger à l'extérieur, les corbeaux tournoyaient, tournoyaient, et alors les fientes tombent partout. Ça fait aussi énormément de bruit. Ça commence très tôt le matin, et ça termine tard le soir. Au total, j'ai compté six nids. Si déjà on enlevait les nids....".

Une espèce protégée

Mais comme les corneilles ou les choukas, les corbeaux freux sont une espèce protégée. Interdiction de les déloger, sauf exception. Antoine Derouaux, ornithologue pour Natagora: "La Division Nature et Forêt de la Région wallonne octroie parfois des permis de destruction ou de dérangement des colonies de corbeaux freux. Il faut s'y prendre à l'avance, avant les périodes de nidification. Régulièrement, c'est pour des raisons économiques dans les zones agricoles. On a aussi parfois des riverains qui obtiennent gain de cause tellement le dérangement est fort".