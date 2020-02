Brexit: le Forem lance une formation de "déclarant en douane"

Qui l'aurait cru il y a quelques années? On manque aujourd'hui de douaniers! Le Forem va donc lancer une série de formations en douane, des formations sur mesure, et notamment à Liège.

42 places ouvertes

Cette pénurie, c'est le Brexit qui en est à l'origine. Avec la sortie des Britanniques de l'Union Européenne, certains échanges sont désormais considérés comme du commerce externe. Et qui dit commerce hors de l'Europe, dit plus de formalités. Des formalités qui pourraient parfois doubler à certains endroits et dans certaines entreprises.

Le Forem lance donc un appel aux candidats. En tout, 42 places de stagiaires sont ouvertes, pour des jobs pratiquement assurés de "déclarant en douane".

Des formations à Liège, notamment

En région liégeoise, les formations auront lieu à Bierset, à deux pas de l'aéroport, au centre de formation logistique du Forem. Les formations sont réservées aux demandeurs d'emploi, et il faut se débrouiller en anglais.

Les séances d'informations auront lieu à Bierset, les 5 février et 5 mars.