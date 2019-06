Braver l'interdit pour se rafraîchir dans l'Ourthe : ils sont nombreux à le faire à Liège

Avec les températures de ces derniers jours, un petit plongeon ou un peu de rafraîchissement dans une rivière, c’est tentant. Pourtant, c’est souvent interdit. Ce qui n’empêche pas de nombreuses personnes de braver cette interdiction. C’est le cas le long de l’Ourthe, en région liégeoise.

Sur l’île Rousseau, à Angleur, il ne faut pas chercher pour trouver des baigneurs. Souvent des habitués de l’endroit. Pourtant, le long des berges, de nombreux panneaux rappellent que la baignade y est interdite. Mais pour ces baigneurs, aucune importance.

" Elle est fraîche au début mais on s’habitue vite. Je viens ici parce que c’est le seul endroit près de chez moi où on peut se baigner et profiter du soleil. C’est interdit ? On est prudent en tout cas ", explique Rachel. " Quand il y a trop de courant, on n’y va pas. Maintenant, il y a 30 degrés et pas du tout de courant donc ça fait vraiment du bien de se rafraîchir et il n’y a aucun problème ", complète Thierry.

" Tout le monde le fait. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas profiter d’un point d’eau pour venir se baigner un peu ", précise de son côté David. " Ça fait des années que je viens ici et je n’ai jamais rien eu. Je n’ai même jamais eu de démangeaisons alors que j’ai déjà été dans la Meuse et que là ça commençait à gratter. Mais ici, rien. Je ne comprends pas l’interdiction ", s’interroge Gilles.