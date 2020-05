Braives : le malaise au sein de l'administration communale débouche sur une crise politique

A Braives, le groupe majoritaire s’est scindé en deux. La moitié du groupe Entente Communale, soit cinq élus – deux échevins et quatre conseillers – l’ont quitté pour siéger comme indépendants mais en restant dans la majorité.

Cela s’est passé lors du conseil communal de lundi soir où une cinquantaine d’agents communaux étaient venus manifester. Ils se plaignent depuis plusieurs mois du comportement de certains responsables communaux à leur égard.

Les cinq élus qui ont quitté l’Entente Communale ont voulu créer un électrochoc. L’échevin du personnel, actuellement en convalescence, a annoncé sa prochaine démission. Un geste fort, mais pas suffisant pour sortir du conflit entre autorités et agents communaux, ont jugé les cinq. C’est ce qu’explique Xavier Lisein, le premier échevin, désormais indépendant : "On a analysé le fait que cela ne suffirait pas et qu’un geste supplémentaire qui est celui de créer un groupe d’indépendants au sein de la majorité permettrait d’avoir cette indépendance qui permettrait de donner plus de poids pour essayer de réussir à pouvoir sortir de la crise et retrouver une certaine stabilité et sérénité au sein de l’administration communale, car le personnel est en mal-être depuis bien trop longtemps. Sur l’aspect des revendications pécuniaires, au sein du collège communal, on a des parts de responsabilité également, donc on a l’humilité de croire que les problèmes on doit les résoudre avec l’Entente Communale au sein du collège." L’objectif avancé par les cinq élus devenus indépendants (quatre apparentés cdH et une apparentée MR), c’est donc de résoudre la crise et pas de renverser la majorité.

Ce qui s’est passé lundi soir, le bourgmestre Pol Guillaume dit ne pas le comprendre : "C''est soudain, c’est nouveau, moi je ne connais pas cette procédure particulièrement bien, donc il faut prendre un peu de recul pour voir comment dans le futur on va fonctionner au sein du collège. Je dois rencontrer Xavier Lisein et François-Hubert du Fontbaré pour voir un petit peu comment on va vivre ensemble. Il y a déjà quelque temps que nous attendons, sur la table du collège, qu’on vienne avec une proposition d’un plan global qui doit permettre de cerner les attentes du personnel qui nécessitent des apports financiers et il faudra sans doute faire des choix. Je suis en attente de pouvoir répondre au mieux et au plus vite."

La CSC et la CGSP ont déposé la semaine dernière un préavis d’action pouvant aller jusqu’à la grève. Il est évidemment maintenu.