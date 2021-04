Braives : l'ancien bourgmestre socialiste, Henri Mouton (87 ans), est décédé

C’est une ancienne pointure politique de l’arrondissement de Huy Waremme qui disparaît. L’ancien bourgmestre socialiste de Braives, Henri Mouton est décédé des suites d’une insuffisance pulmonaire. Il avait 87 ans.

Henri Mouton a commencé sa carrière politique comme conseiller communal puis bourgmestre de Ville-en-Hesbaye. C’était avant la fusion des communes. Il a ensuite présidé aux destinées de Braives avant d’être rejeté dans l’opposition. Henri Mouton a aussi eu une carrière politique régionale et nationale puisqu’il a été député régional et sénateur.

Professeur d’éducation physique de formation, il était particulièrement attaché aux dossiers touchant l’enseignement

L’homme au caractère agréable et positif n’a laissé que de bons souvenirs à ceux qui l’ont côtoyé en politique. De Guy Coeme qui a fait toutes ses campagnes électorales depuis 1977 avec lui à Robert et Christophe Collignon en passant par l’actuel président de la fédération socialiste de Huy Waremme, Eric Hautphenne, tous se disent profondément attristés de cette disparition, de la perte d’un ami, d’un conseiller discret, toujours à l’écoute et ce même si Henri Mouton s’était retiré de la vie politique il y a plus de 20 ans déjà.