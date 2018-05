Braconnage d'oiseaux : saisie record en Province de Liège

670 oiseaux saisis en une seule journée, en région verviétoise - © RTBF

Philippe Brasseur est un rien fébrile lorsqu'il se gare devant cette habitation de la région verviétoise. A quelques mois de la pension, il est pourtant un agent aguerri de l'unité anti-braconnage de la Région wallonne. Mais il le sait bien : avec ce genre d'intervention, les surprises ne sont jamais exclues.

670 oiseaux confisqués en une seule journée

Une brève entrevue avec l'occupant des lieux, puis Philippe Brasseur et son équipe se dirigent vers le fond du jardin. Un établi, une porte grinçante et derrière cette porte, un bourdonnement de bruissements d'ailes et de piaillements. Les agents de l'unité anti braconnage et du département de la nature et des forêts ont vu juste : victimes de leurs couleurs chatoyantes et de leur chant mélodieux, près de 230 oiseaux croupissent ici, dans de toutes petites cages. Philippe Brasseur ne cache pas son émotion : "c'est exceptionnel, c'est vraiment rare d'en trouver autant". Avec ses collègues, il entreprend de transférer les oiseaux, méthodiquement, un par un, d'une cage à une autre. Des pinsons, des linottes mélodieuses, des Sizerins flammés, un bec-croisé des sapins, mais surtout des chardonnerets : voilà pour la liste, non exhaustive, des espèces confisquées.