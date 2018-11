Bpost: toujours pas de courrier dans votre boîte aux lettres ce vendredi

Il n'y aura toujours pas de courrier dans votre boîte aux lettres ce vendredi, mais elle devrait se remplir lundi matin. Ce qui ne veut pas dire que le mouvement de mauvaise humeur des postiers sera terminé. Nous avons contacté ce matin Cédric Villerelle, de la CGSP - secteur poste: "Je me trouve au piquet de Seraing avec une cinquantaine de personnes pour montrer notre désaccord par rapport à la situation" explique-t-il. "Aujourd'hui, ce sont tous les facteurs qui sont en grève nationalement. Sur la région liégeoise, nous sommes à plus de 95% de grévistes. On veut absolument que la charge de travail diminue et qu'on respecte plus le personnel. Il y a eu des concertations hier mais le plan d'action continue jusque mardi".

Les facteurs devraient toutefois être en tournée dès lundi.