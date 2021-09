Bouchons à Liège: l’UWE veut sensibiliser les employeurs

A Liège, suite aux inondations, les problèmes de circulation sont particulièrement importants pour cette rentrée. Avec la fermeture de la liaison E25-E40, c'est toute la ville qui est embouteillée. L'Union Wallonne des Entreprises propose aux entreprises d'opter pour des alternatives en matière de mobilité. Outre les conseils classiques du télétravail, du vélo, ou des transports en commun, la cellule mobilité de l'UWE avance quelques autres suggestions pour désengorger le centre de Liège.

Parkings relais, horaires décalés...

Parmi les conseils adressés aux employeurs, l'Union Wallonne des Entreprises propose d'inciter leurs travailleurs à utiliser les parkings relais à l'entrée de la ville puis de prendre le train ou le bus. Colette Pierard, responsable mobilité: "Une autre façon de faire aussi, quand on est une entreprise, c'est d'essayer de faire en sorte que les horaires soient décalés et d'éviter les heures de pointe. Ça voudrait dire commencer plus tôt le matin ou plus tard. Et puis, pour les entreprises qui se font livrer du matériel ou qui ont des choses à livrer, essayer la cyclologistique. Il y a une entreprise sur Liège qui s'occupe de ça".

Et pourquoi pas le co-working?

Autre possibilité: les espaces de co-working en dehors du centre. La SPI, par exemple, envisage une réduction de 30% sur le prix de ses salles au Val Benoît avec accès en navette depuis le parking du standard. Les gros employeurs comme les hôpitaux, l'Université, John Cockerill ou Ethias possèdent déjà souvent un plan de mobilité. C'est rare par contre pour les PME: "Il existe toute une série d'entreprises beaucoup plus petites, comme les PME, qui n'ont jamais, ou pas souvent, réfléchi à la mobilité. C'est peut-être le moment d'utiliser, de se servir de ce problème de mobilité actuel lié aux inondations pour proposer à leurs travailleurs des solutions alternatives".

Enfin, les entreprises sinistrées qui ont besoin d'aide en matière de mobilité peuvent aussi s'adresser à l'Union Wallonne des Entreprises. Avec une adresse de contact: mobilité@uwe.be