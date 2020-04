Boucheries dévalisées : au programme barbecue pour beaucoup

Avec l’arrivée du soleil, de nombreux Belges ont eu la même idée hier : faire un barbecue ! Par conséquent, les boucheries ont été prises d’assaut.

Il n’y a qu’à voir les trottoirs qui longent certaines boucheries pour le comprendre. Une trentaine de personnes patiente en respectant la distance de sécurité. Les bouchers sont dépassés. Ils sont dévalisés depuis la matinée.

On aurait espéré que tout le monde puisse en profiter

Chez Manon, Barbara et Maxime, trois colocataires, on s’est aussi rendu chez le boucher du coin. Le premier barbecue de l’année, c’est toujours un moment spécial. "C’est un moment de détente et de bonheur. On prend le temps de profiter de l’extérieur et du jardin. Ici, c’est dans des circonstances particulières. On a une pensée pour ceux qui travaillent et pour ceux qui sont hospitalisés. Le bonheur est là, mais on aurait espéré que tout le monde puisse en profiter", se confie Maxime.

Reportage du JT 05/04/2020