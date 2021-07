Bottes, vêtements imperméables et activités adaptées : la pluie ne gâchera pas le camp des guides de Spa

Comment passer un bon camp malgré la pluie ? En souriant à travers les gouttes et en prenant, malgré tout, quelques précautions élémentaires. Un camp guide sous la pluie, ce n’est pas forcément un camp fichu. Les guides de Spa ont installé leur camp à Wanne et elles en sont persuadées. Elles sont bien sûr équipées de bottes et de vêtements imperméables pour les activités en plein air. Et s’il pleut trop fort, elles s’abriteront sous la tente ou les auvents. Elles ne s'embêteront pas : les bonnes animatrices prévoient toujours des activités "pluie".

"Au début du camp, on a eu un grand soleil. Petit à petit la pluie a commencé à arriver. On n’a pas su faire le feu de camp dans la prairie, du coup on est allées toutes se rassembler devant la tente des chefs", raconte une des guides. Malgré la pluie et le vent, "notre pilotis a bien tenu, poursuit une autre. Il faut bien tendre les tendeurs comme ça, on n’a pas de fuite." Les guides sont décidément parées et anticipent même les averses : "Nous avons établi notre camp sur une prairie en hauteur. Ça nous permet de voir au loin et quand on voit un camp nuage arriver, on peut se préparer."

Une cellule de crise dispo 24h/24

Et pour se préparer, elles peuvent compter sur les conseils de la fédération des guides catholiques de Belgique. "On conseille notamment aux staffs qui sont en bord de rivière de faire très attention, de bien vérifier que l’eau ne sort pas. Beaucoup vont faire des constructions sur pilotis, donc c’est déjà une bonne chose. Evidemment, s’il y a de gros vents, on leur demande de bien arrimer les tentes, de faire en sorte d’avoir un endroit de rescousse si nécessaire ou encore de creuser une tranchée autour des tentes", énumère Romain Castelet, attaché de presse des guides.

Ça peut aller jusqu’à contacter une commune pour savoir si elle est capable d’accueillir le groupe pour une nuit.

Un gros orage, une prairie inondée, des guides ou des scouts qu’il faut déménager en urgence : des situations désagréables, mais pas tout à fait exceptionnelles. Alors la fédération a préféré anticiper avec une cellule d’urgence, prête à venir en aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. "On connaît bien les intempéries en tant que mouvement de jeunesse, explique Romain Castelet. Notre cellule de crise est prête à intervenir à tout moment pour aider les animateurs à gérer des situations qui les dépassent un peu. Il y a une équipe pour aider les staffs si, par exemple, il y a une inondation ou s’il faut les reloger. Ça peut aller jusqu’à contacter une commune pour savoir si elle est capable d’accueillir le groupe pour une nuit."