Boom des chèques cadeaux et paniers gourmands dans les entreprises

C’est un des effets positifs et inattendus de cette crise Covid : jamais sans doute les travailleurs n’ont reçu autant de chèques-cadeaux, chèques consommation et paniers gourmands. En raison des mesures sanitaires, les fêtes du personnel, drinks, repas et autres soirées dansantes passent à la trappe. Du coup, les budgets prévus pour ces évènements sont consacrés aux cadeaux individuels.

Tout bénéfice pour des magasins comme Wattitude à Liège, une boutique qui mise sur le "made in Wallonia". Elle propose une gamme de produits fabriqués par 300 producteurs de la région. "Avec les fêtes de fin d’année, on a vraiment remarqué une forte sollicitation des colis de fin d’année des entreprises qui ont dû revoir leur manière de faire par rapport à leurs fêtes de personnel etc.", explique Emmanuelle Wégria, gérante du magasin. En ce mois de décembre, son cahier commandes explose et les livraisons s’enchaînent : "On a quadruplé le nombre de colis par rapport à l’année dernière. Ça nous fait entre 1500 et 2000 colis à emballer, si on compte les colis de notre e-shop et les colis d’entreprise."

Même succès pour les paniers gourmands de la maison du tourisme du Pays de Vesdre. Elle en a vendu 2300 en cette fin d’année, contre 300 à 400 l’an dernier. Ici aussi il s’agit de commandes d’entreprises de la région qui veulent privilégier les produits locaux.