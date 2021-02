Blocage politique à Grâce-Hollogne. "Je suis plus riche de 1000 €" ironise le premier échevin PS Manuel Dony

Un premier échevin qui veut démissionner, un conseil communal qui l'en empêche, des avocats qui s'en mêlent, la justice qui sanctionne via des astreintes: Pour l'instant, à Grâce-Hollogne, le blocage est total.

La demande de démission du premier échevin socialiste Manuel Dony n'a toujours pas été actée. Il a renoncé à ce poste pour une question d'incompatibilité avec ses nouvelles fonctions dans l'enseignement. Cette démarche devait être une simple formalité mais le conseil communal emmené par le bourgmestre PS Maurice Mottard -grand rival de Manuel Dony- a voté contre cette démission.

Astreinte de 1000€

Sa démission rejetée, Manuel Dony est allé en justice. Le tribunal lui a donné gain de cause et a condamné la commune à réunir son conseil communal en urgence, sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour. Une astreinte qui a commencé à courir depuis ce mardi minuit une ! "Je suis (chaque jour) plus riche de 1000 euros, ça fait de moi le fonctionnaire le mieux payé de Fédération Wallonie-Bruxelles", ironise Manuel Dony en route vers son nouveau travail à Bruxelles, tout en rappelant qu'il compte verser l'entièreté de la somme à une oeuvre caritative.

Lundi, le collège communal a rencontré un avocat pour prendre avis, et ce dernier considère qu'il ne faut pas s'opposer à la démission de Manuel Dony. Quoiqu'il en soit, pour l'instant, aucun nouvelle réunion du collège n'a été planifié. C'est pourtant lui qui doit convoquer un nouveau conseil communal.

Une situation surréaliste à la Magritte mais à Grâce-Hollogne, personne ne veut porter le chapeau !