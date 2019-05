Blocage persistant à Grâce-Hollogne avant un vote probablement mort-né ce vendredi

Nouvelle étape ce vendredi soir à Grâce-Hollogne dans la tentative d'installer une majorité. Un nouveau pacte de majorité a été déposé et est censé être voté ce soir par le Conseil communal. Mais le PS est toujours divisé en deux clans. Alors ce pacte va-t-il être approuvé ?

Il est très probable que la réponse soit non. En effet, que prévoit ce pacte ? De former une majorité absolue socialiste, avec 16 sièges sur 27. Or le PS est divisé en deux clans : les proches du bourgmestre sortant Maurice Mottard, et ceux de l’échevin Manuel Dony. Dans le pacte proposé au vote, Maurice Mottard est proposé comme bourgmestre et deux élues de son camp comme échevines : Angela Quaranta et Annie Crommelynck. Les autres échevins proposés sont issus du clan Dony. Tous ont été choisis en fonction de leur score personnel. Mais comme à chaque fois à Grâce-Hollogne depuis les élections, il y a un " mais ". Maurice Mottard et les deux échevines de son camp refusent de signer le pacte. Or on ne peut pas les y obliger. La situation est donc celle du serpent qui se mord la queue : on ne peut obliger un élu à devenir échevin ou bourgmestre, mais s’il ne se désiste pas du poste, on ne peut obliger un bourgmestre à ne pas l’être.

Sauf que…

Sauf que… il y a une menace à la clé. Celle pour les non-signataires d’être exclus du PS local. Une exclusion quasi immédiate. Et puis dans un deuxième temps, l’introduction d’une demande du PS local aux instances fédérales du PS de les exclure à ce niveau là aussi. Ce n’est pas sans incidences sur les mandats dérivés éventuellement rémunérateurs dans des intercommunales. Et donc la seule chance pour que le pacte de majorité soit approuvé, c’est que le clan Mottard accepte in extremis de le signer.

Et si le pacte ne passe pas ?

Alors la volonté du clan Dony, majoritaire au sein du PS, c’est d’en proposer un nouveau, en s’alliant cette fois à d’autres partis, de préférence Ecolo et le cdH, mais toujours avec Maurice Mottard comme bourgmestre. Parce que ça, c’est probablement obligatoire. C’est lui qui a eu le plus de voix de préférence sur la liste du PS, quoi qu’il arrive le parti le plus fort de la majorité, et sauf s’il y renonce de lui-même, c’est lui qui doit être bourgmestre.

C’est en tout cas l’interprétation de l’administration communale et du spécialiste de la question à l'Université de Liège, Quentin Pironnet, fin connaisseur de la situation de Grâce-Hollogne et ce même si la Région wallonne préfère pour l’instant ne pas se mouiller sur la légalité d'une solution sans Maurice Mottard.

L'analyse

Selon ce spécialiste, même si un moment donné Maurice Mottard est exclu du PS et siège comme indépendant, le Code de la Démocratie locale le considèrera toujours comme faisant partie de la liste PS. Et donc avec l’obligation qu’il soit bourgmestre (sauf désistement de sa part). La seule possibilité pour que celui-ci ne le soit pas, c’est d’avoir une démission en bloc du Collège communal en place. Là, il y a une certaine liberté de choix pour la nouvelle majorité. Mais cette solution suppose qu’un premier Collège communal soit installé, ce qui n’est pas le cas. C’est même là que se situe le blocage.

En attendant et en cas de blocage persistant, c’est un commissaire du gouvernement qui pourrait débarquer pour gérer la commune. En fait, ce cas de figure amenant un tel blocage n’a pas été prévu par le législateur wallon. Contrairement à la gestion de la commune, éventuellement pendant des années, par un commissaire du gouvernement. Mais cette solution-là serait une première qui constituerait un séisme politique allant bien au-delà du niveau local.