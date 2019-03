L'écluse d'Ivoz-Ramet, sur la Meuse, dans la commune de Flémalle est bloquée depuis 5h30 ce lundi matin . Une action de la CGSP AMIO qui devrait durer 3 jours.

Le syndicat proteste contre le détricotage du service public wallon et plus spécifiquement contre deux mesures : le remplacement d'un agent sur 5 seulement lorsqu'il y a des pensions -un accord conclu avec le précédent gouvernement parlait d'un remplacement total- et contre un projet de texte qui limiterait le droit de grève.