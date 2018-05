Blegny: retrouvailles des anciens de la caserne de Saive sur un site revitalisé par la commune

Des dizaines de milliers de militaires, en particulier des miliciens et des jeunes recrues, ont connu la caserne de Saive en région liégeoise. Elle a notamment abrité le centre d'instruction n°1 durant 20 ans.

Les derniers militaires l'ont quittée fin 2011. La commune de Blegny l'a achetée en 2014 pour lui donner une seconde vie. On trouve aujourd'hui sur le site 73 PME, une quarantaine d'associations et diverses activités de loisirs, notamment sportives. Il comprendra aussi des locaux scolaires et une centaine de logements.

Pour la première fois depuis le lancement de cette reconversion, une journée de retrouvailles des anciens de la caserne de Saive était organisée ce samedi, une journée festive ouverte à tous.

Rencontré à cette occasion dans la cour de la caserne, Oger Dobbelstein se souvient : " J’ai fait un mois d‘instruction avant de partir en Allemagne. C’était en 1975. " Il n’était jusqu’ici jamais revenu à la caserne. Serge Graeven est aussi passer par Saive : " Trois semaines, moi. Je crois que c’était en 1973. Il n’y a rien de changer… A part qu’il n’y a plus de militaires. La caserne vit toujours, pour moi, c’est bien. "

Hubert Beckers a, lui, été instructeur au CI de Saive pendant quatre ans, il était alors premier sergent : " C’est un monument, la caserne. C’est un souvenir pour beaucoup de personnes. "

Yves Simon a fait son instruction à Saive en 1974. Il s’est ensuite engagé et il est parti en Allemagne. En 1996, il est revenu à Saive. " J’ai quitté plusieurs casernes. ", explique Yves Simon, " J’ai eu l’occasion d’y retourner, entre autres en Allemagne. Ce sont des domaines qui ont été complètement abandonnés, démolis pour la plupart. Ici, on a quand même sauvé une belle infrastructure. C’est un site qui va revivre, je trouve ça très, très bien. "

Au milieu de l’exposition de photos-souvenirs, un groupe d’anciens discute. " On profite de l’occasion pour se rappeler les bons vieux moments du CI n°1. ", confie Jean-Claude Delcampe, qui a été lieutenant, chef de peloton.

" Moi, j’ai été envoyé ici en 1973, au mois de juillet pour m’occuper de l’implantation du centre d’instruction. ", poursuit Christian Flament, qui y a occupé les fonctions de CSM, " Les soldats restaient un mois et puis partaient dans leurs unités. On avait à peu près 800 hommes minimum qui rentraient ici tous les mois. "

A côté de lui, Francis Agronzi, ancien caporal-chef et armurier : " C’est la première fois que je reviens à la caserne depuis pas mal d’années. "

" Les déprédations qu’on y avait fait étaient vraiment scandaleuses ", relève l’adjudant-chef Christian Flament, " Mais maintenant c’est une nouvelle vie pour ces bâtiments. "

" Franchement, c’est un très bon choix. ", poursuit Francis Agronzi, " Et puis ça fait plaisir de voir que ça revit. "

Jean-Claude Delcampe acquiesce : " Pour moi, ancien de la caserne, c’est très, très important : quelque chose d’utile au service de la communauté blegnytoise. "