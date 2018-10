Le PS s'est largement imposé avec 58,54 % des voix. Les socialistes améliorent leur score de 2012 et comptabilisent 15 sièges, trois fois plus que le second parti ICdh et ses 5 sièges. Le MR ferme la marche avec 3 sièges.

Les socialistes, au pouvoir à Blégny depuis 40 ans s'apprêtent à prolonger pour 6 années supplémentaires avec à la tête de la commune, le bourgmestre sortant Marc Boland.