Blegny : du cash pour soutenir les commerçants

Comment aider les commerçants touchés par la crise du coronavirus? A Blegny, la commune a mis en route un système d'aide en argent sonnant et trébuchant. L'argent est prêté par des particuliers. Chaque commerce reçoit alors une somme de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros. En contrepartie, les commerçants doivent accepter, pour la même somme, des bons d'achats que la commune aura distribués.

Une avance de trésorerie pour le commerçant

Un commerçant de Blegny, par exemple un restaurateur, a dû fermer pendant deux mois. S'il entre dans le système, il reçoit entre 700 et 3500 euros. Marc Bolland, bourgmestre: "Pour l'instant, nous avons distribué un peu plus de 40.000 euros de cash, ce qui représente une quinzaine de commerçants. Le but, c'est d'alimenter les commerçants en avance de trésorerie".

"Nous avons reçu 3500 euros" explique un restaurateur situé à Barchon. "Cet argent, ça nous permet de payer les factures des trois mois de fermeture".

En échange, le commerçant doit accepter des bons d'achat

Mais ce n'est pas de l'argent gratuit. C'est une avance de trésorerie. En échange, le commerçant devra accepter des bons d'achat pour la même somme. Marc Bolland: "Au total, ce sont 12.000 bons d'achat de 10 euros que nous allons distribuer dans la population. En priorité, au personnel des maisons de repos, au personnel des magasins d'alimentation, et aussi aux bénéficiaires du revenu d'intégration sociale".

"Le bon de dix euros, ça permettra de soulager l'addition pour le client, et pour nous, ça nous permettra d'avoir cette clientèle en plus" souligne le restaurateur.

"Les gens vont pouvoir revenir, dépenser calmement leur petit bon, et nous revoir" explique son associée.

Mais d'où vient l'argent? De la poche des citoyens qui auront décidé de le prêter. Tout le système est géré par une ASBL. Cette ASBL a des ressources. Ces ressources rembourseront les citoyens-prêteurs.