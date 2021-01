Blanche, Saule, Loïc Nottet... : une salve d'artistes belges pour l'édition 2021 des Francofolies de Spa

L'affiche 2021 des Francofolies de Spa continue à se dessiner. Les organisateurs ont en effet annoncé mercredi une nouvelle salve de noms. De nombreux artistes belges s'ajoutent ainsi à la liste des musiciens dont la présence a été confirmée au mois de juillet dernier.

Pour rappel, les organisateurs s'étaient engagés à tout mettre en œuvre pour que le programme de cette édition 2021 qui se déroulera du 22 au 25 juillet soit le plus proche possible de celui de 2020. Après les reconductions de Soprano, Suarez, Stephan Eicher, Loic Nottet, Glauque et Yuzmv, ils avaient annoncé les ajouts de Clara Luciani et de Vitaa&Slimane puis les retours en 2021 de Christophe Mae, Typh Barrow, Marc Lavoine, Cali, Roscoe et Aprile. A ces noms s'ajoutent désormais ceux de Saule, Blanche, Alex Lucas, Lemon Straw, Ykons, Leo Fifty Five, Loyd, Winter Woods ou encore The Feather. Pour Lucas et Leo Fifty Five, il s'agira d'une première à Spa. Blanche viendra quant à elle défendre sur scène son nouvel album "Empire", sur lequel elle a écrit ou co-écrit toutes les chansons.