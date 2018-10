Black-out: 24 groupes électrogènes en cours d'installation à la centrale électrique des Awirs

ENGIE Electrabel a été autorisée à installer temporairement et à exploiter 24 groupes électrogènes sur le site de sa centrale électrique des Awirs à Flémalle, à côté de Liège. Ces équipements apporteront une capacité supplémentaire globale de 24 mégawatts. Ils sont en cours d'installation.

Il s'agit évidemment de répondre au problème de sécurité d'approvisionnement en électricité auquel est confronté le pays pour cet hiver, en clair d'essayer d'éviter un black-out.

Uniquement en cas de besoin

La centrale des Awirs est le premier lieu pour lequel ENGIE Electrabel a obtenu les autorisations nécessaires. Elle en a sollicité pour d'autres sites dans le cadre d'un ensemble de mesures qui doivent apporter une capacité additionnelle d'un total de 750 mégawatts. Anne-Sophie Hugé, la porte-parole d'ENGIE Electrabel: "Electrabel est effectivement en train d'installer des petites unités de production d'électricité qui sont composées de générateurs mobiles et qui, en cas de besoin, et uniquement en cas de besoin, serviront d'appoint pour renforcer le réseau local" explique Anne-Sophie Hugé. "La consommation et la production doivent constamment être en équilibre, et pour aider Elia dans cette mission d'équilibre, nous avons identifié des possibilités d'installer des capacités additionnelles, dont sur le site des Awirs".

Une lettre d'information et un 0800 pour les riverains

Certains craignent d'éventuelles nuisances: "Tous les équipements qui sont en cours d'installation pour le moment sur le site des Awirs sont mis dans des containers dimensionnés et conçus pur limiter bien entendu au maximum toute nuisance, notamment sonore" rassure la porte-parole. "L'installation de ces groupes électrogènes a reçu un permis d'environnement et nous respectons scrupuleusement les termes de ce permis. Nous allons distribuer une lettre d'information aux riverains et un numéro d'appel, un 0800, va être ouvert".