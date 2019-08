Biodiversité: comment protéger le petit gibier?

Dans les campagnes de Hesbaye, le petit gibier se raréfie depuis quelques années. Bertrand de Liedekerke, Vice-président du Royal Saint-Hubert Club: "Par petit gibier, on entend ce qui est lièvres, faisans, perdreaux, canards. Dans les plaines, ce sont surtout des faisans, des perdreaux et des lièvres. Mais ils disparaissent malheureusement de plus en plus, surtout le perdreau. Tous les petits oiseaux disparaissent aussi. Ce qui est vanneaux, alouettes, bruants, tout ça diminue fortement".

Une disparition qui s'explique

"Il y a plusieurs causes" souligne Bertrand de Liedekerke. "La première, c'est la taille des exploitations agricoles, surtout du parcellaire, qui devient trop grand. Tous ces oiseaux cherchent une diversité dans la nourriture qu'ils ne trouvent plus dans les grandes terres. Ils sont déjà généralement assez sédentaires. La deuxième cause, c'est la prédation qui devient importante, surtout par le renard et les corvidés".