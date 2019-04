Bilan très satisfaisant dans les Cantons de l'Est pour les vacances de printemps

Claudine Legros, de l'Office du tourisme des Cantons de l'Est - 23/04/2019 e bilan touristique est très satisfaisant pour ces vacances de printemps. Et c'est en partie dû évidemment à ce weekend pascal très ensoleillé. Environ 1 200 000 touristes se sont rendus à la Côte durant ces vacances. Les chiffres sont très positifs également dans les Cantons de l'Est. Les taux de remplissage des hôtels, gîtes et chambres d'hôtes sont même en légère hausse par rapport à l'an dernier. La première semaine de Pâques a pourtant été maussade, mais la région n'en a pas trop souffert. Claudine Legros, de l'office du tourisme des Cantons de l'Est