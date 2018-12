Bilan positif pour le village de Noël de Liège

Dernier carat pour déguster un vin chaud dans le centre de Liège ! Le village de Noël lève le camp ce dimanche soir, jusqu'à l'an prochain. Et le bilan de cette saison est positif : "15 à 20% de ventes en plus que l'année précédente", selon les organisateurs.

15 à 20% de ventes en plus

Pierre Luthers, co-organisateur de l'événement précise qu'"à la veille de Noël les commerçants disaient avoir déjà atteint leur chiffre d'affaire de l'an dernier". Première explication : une météo plus clémente, moins humide que la saison passée. Et puis il y a aussi cette consécration : pour l'hiver 2018, Liège est devenue l'une des capitales de Noël. De quoi consolider la réputation du village de Noël. D'année en année, les visiteurs étrangers -Français, Allemands et Néerlandais notamment- seraient plus nombreux.

Mais quand on interroge les commerçants, le ressenti est très variable. Si certains se frottent les mains, d'autres se disent déçus et parlent d'année médiocre. Tous les vendeurs n'ont pas profité de la même manière de cette hausse de la fréquentation. Les chalets qui proposent des boissons et de la nourriture sur le pouce connaissent en général un franc succès. Pour les autres, ceux qui vendent des objets artisanaux par exemple, le bilan est visiblement plus mitigé.