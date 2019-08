Bilan positif pour la salle de blocus de Verviers

Cette salle est située rue Thier-Mère-Dieu au centre de la ville. Elle s’adresse aux étudiants qui ont besoin d’un endroit calme pour potasser leurs cours.

Sylvia Belly, l’échevine de l’enseignement se réjouit du succès de cette expérience : "Le bâtiment reste propre. Je peux passer à l’improviste, c’est un silence complet dans la salle. Au départ, on a eu 30 inscriptions et aujourd’hui nous en sommes à 130. Nous avons dû instaurer des plages horaires avec des inscriptions en ligne. 73% des occupants sont verviétois. Pour le blocus de décembre, on est prêt à les accueillir à nouveau".