Bilan positif pour la 60ème édition du Royal Festival de Spa

Axel de Booseré - © royalfestivalspa.be

Nous avons rencontré Axel de Booseré, le directeur du festival. Il explique que la fréquentation du Festival a répondu à ses attentes. "Je suis très très content" confie-t-il. "Je pense qu'il y a eu pas mal de nouveaux spectateurs qui sont venus nous rejoindre. On est même un peu au-dessus de la fréquentation de l'année dernière. Avec certains spectateurs qui ont un peu douté au début, et puis beaucoup qui nous ont rejoints en cours de festival, ce qui nous a vraiment fait chaud au cœur".

Beaucoup de nouveaux spectateurs

Parmi les spectateurs, les fidèles, mais également des nouvelles têtes: "Il y a des spectateurs nouveaux très clairement qui arrivent, et en assez grand nombre" souligne Axel de Booseré. "On le voit parfois simplement à l'âge parce que, historiquement, il y avait peu d'enfants au festival. Maintenant on en voit qui viennent soit pour les spectacles de théâtre pour enfants, soit accompagnés de leurs parents sur des spectacles familiaux, tous publics, mais aussi des têtes qu'on connait moins. Avec la billetterie, on voit aussi directement qu'il y a des nouveaux spectateurs. Donc très clairement oui: des nouveaux spectateurs, et nous en sommes ravis".

Des horizons artistiques élargis

Pour cette édition, le festival a délibérément voulu élargir les horizons artistiques. Ce qui explique également le bilan satisfaisant. "Les horizons se sont élargis, la proposition artistique s'est fortement étoffée vers d'autres types de représentations" explique le directeur. "On a eu de la danse, on a eu des spectacles musicaux, beaucoup de spectacles de cirque. Et là, ça a été pour le public une grande découverte de voir une multiplicité de propositions de cirque d'aujourd'hui. Et je crois que ça a vraiment bien accroché. Donc le cirque reviendra à Spa l'année prochaine".