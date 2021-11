Bilan plutôt positif pour la Foire de Liège : "le public liégeois a été vraiment top cette année"

Bilan plutôt positif pour la foire de Liège : les forains se disent satisfaits pour cette 161e édition, première année post-covid.

La Foire d'octobre, comme on dit à Liège, réunit 175 métiers forains. Et ils se réjouissent du retour du public liégeois. En effet, on se rappelle que l'édition 2020 de la Foire de Liège avait été annulée.

Steve van Belingen tient un carrousel et est "heureux d’être revenu". Le président du comité de promotion de la Foire de Liège parle d' "une belle saison et d'une belle année". "La météo a été clémente avec nous", étaye-t-il. Il apprécie la gratuité de l'emplacement offerte par la ville de Liège aux forains. En effet, cette année, la ville avait fait un geste en offrant les emplacements aux propriétaires d'attractions. "Bien sûr, après autant de temps d’absence, après 2 ans sans venir à la Foire de Liège, cela a été très difficile pour nous. Notre secteur était vraiment très touché. Cette année nous a permis de vraiment commencer à relever la tête hors de l’eau on va dire".

Le masque obligatoire n’aurait pas fait baisser son chiffre d’affaire. Et la situation est similaire pour Maxime Bairolle et son stand de gaufres, de croustillons et de lacquemants : "Il faut bien se mettre dans la tête que les gens sont renfermés chez eux depuis plus de 18 mois. Ils n’en peuvent plus et ont besoin de sortir".

2021, une année de transition

Pour Michel Verhaeren, un forain qui anime un stand de cadeaux, 2021 est une année de transition : "c’est déjà mieux que l’année passée où on n’a pas pu travailler. Et nous ça nous permet de voir le sourire des enfants, de revoir les étoiles dans leurs yeux. Nous aussi cela nous procure du bonheur de renflouer un petit peu les caisses".

Et Maxime Bairolle, chez qui on déguste des croustillons et les célèbres lacquemants, d'ajouter : "La Foire est encore le seul spectacle et le seul divertissement où l’on peut venir gratuitement se promener sans dépenser le moindre cent. Ce n’est pas comme dans un parc d’attractions où les entrées sont payantes et où les boissons sont à des prix abominables. Alors qu’ici, vous venez et faites ce que vous voulez : vous vous promenez, vous achetez, vous jouez, vous repartez avec des cadeaux ou de la nourriture pour mettre au frigo. Le lacquemant est quand même la spécialité de la Foire de Liège. Et les gens aiment en rapporter chez eux pour en avoir encore un peu après la Foire". "Le public liégeois a été vraiment top cette année. Le bilan est assez positif", résume ce forain.

Et de conclure: "On a vraiment pas du tout à se plaindre de la Foire de Liège. Ce n’est pas la meilleure, mais c’est très loin d’être la plus mauvaise. Donc je suis très content de ce que je suis venu faire ici cette année. Et j’espère que l’année prochaine, ce sera la même".