Big Jump : des personnes sautent dans l’eau pour attirer l’attention sur la qualité des eaux

Ce dimanche, c’est le traditionnel Big Jump. Un peu partout en Europe, chaque deuxième dimanche de juillet des milliers de personnes sautent dans des rivières. Le but est d’attirer l’attention sur la qualité des eaux. Chez nous, ce big jump aura lieu à Huy, dans la Meuse. C’est la dixième édition de cet événement.

La qualité de l’eau des cours d’eau wallons s’améliore ces dernières années. Cela s’explique notamment par une directive européenne du début des années 2000, très contraignante. Jean François DeLiège, directeur d’Aquapôle (centre de recherche de l’université de Liège) apporte des précisions : "Il s’est mis en place, en région wallonne en particulier, un vaste programme d’épuration qui a visé les grandes agglomérations, les petites agglomérations, et y compris dans la dernière phase qui a été lancée il y a moins d’un an. L’assainissement autonome, donc finalement l’assainissement à l’échelle des très petites agglomérations. On construit les stations d’épuration en aval des grandes agglomérations. On peut citer l’exemple de la station d’épuration d’Oupeye en aval de Liège. C’est une des plus grosses stations de la région wallonne et qui recueille pas loin de 400 milles équivalents habitants".

Il reste des points noirs. On peut notamment parler des médicaments que nous consommons ou la pilule contraceptive. Des substances qui se retrouvent dans l’urine et in fine dans l’eau de nos rivières. On peut aussi parler des produits utilisés par l’industrie mais aussi par les particuliers pour faire le ménage ou entretenir le jardin par exemple.