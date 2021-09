Bierset : le Covid fait plonger Fly In, la société de simulation de chute libre

Mais voilà avec le covid, Fly In a été fermé pendant près de deux ans et la petite société n’a pas survécu. La faillite a été prononcée début de semaine.

Fly in, c’est la sensation de planer comme un saut en parachute mais à l’intérieur grâce à des souffleries. C’est un simulateur de chute libre, une société dans laquelle on retrouve d’ailleurs Sky Dive qui s’occupe, elle, de sauts en extérieur à l’aérodrome de Spa.

C’est une expérience que beaucoup ont tentée. C’est une tour visible de l’autoroute, à côté de l’aéroport : le Fly In est en faillite. Une conséquence directe, une de plus, de la crise sanitaire.

Le tribunal de l’entreprise a désigné Me Pierre Henry comme curateur. Son objectif est de trouver un repreneur au plus vite car l’activité est rentable :" en 2019, avant le Covid, l’équilibre budgétaire était acquis. Bien sûr, comme d’autres, il y a eu des primes et des aides mais cela ne suffit pas pour honorer par exemple le leasing immobilier", explique Me Henry.

En 12 mois d’inactivité, la perte en chiffre d’affaires est de 2 millions. La direction a mis en place des mesures : réductions de coûts, négociation des délais avec les fournisseurs, mise au chômage du personnel mais ça n’a pas suffi. Le curateur a quelques contacts avec des instructeurs, il ne perd pas l’espoir d’une reprise au plus vite même si, dans ce cas, il faudra négocier avec Belfius, le "leaser" immobilier. "C’est une belle activité, complémentaire au saut en parachute d’extérieur. C’est aussi un plus pour l’aéroport. Je suis à la recherche d’un repreneur et si possible rapidement car la mauvaise saison pour l’extérieur et donc la bonne pour cette activité arrive à grands pas, la période des fêtes et des bons cadeaux aussi", ajoute Me Henry.

Une reprise que la quinzaine de travailleurs (employés et prestataires indépendants) espère tout autant.