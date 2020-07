Bientôt une usine de production de farine d'insectes à Engis?

De la farine de coléoptère dans vos assiettes. C'est ce que comptent vous proposer deux entrepreneurs français. Ils veulent en effet produire leur farine d'insectes chez nous, à Engis. Une nourriture riche en protéine, souvent présentée comme l'avenir de la viande. Rien n'est encore fait, mais si cela se concrétise, on peut parler d'un projet de grande ampleur. Une information à lire dans l'Echo.

100 millions d'euros et une centaine d'emplois à la clé

Au total, 25.000 tonnes de farine par an, 11.000 tonnes d'huile, et pas moins de 50 milliards d'insectes et de larves élevés dans cette future usine d'Engis. Voilà le projet de cette entreprise française, Beetle Genius, qui signifie coléoptère en anglais.

Les discussions sont en cours pour l'acquisition du terrain. Car pour élever ces bestioles, les entrepreneurs réclament une grande superficie. Ils convoitent un terrain de 7 hectares sur le zoning de la SPI, à Hermalle-sous-Huy.

La Spi, l'agence de développement de la Province de Liège, juge le projet intéressant. L'investissement représente 100 millions d'euros. Avec sans doute une centaine d'emplois directs à la clé. Mais l'agence attend tout de même des garanties supplémentaires. Les négociations n'en sont donc qu'à leurs débuts.

Pas de nuisances pour les riverains

A priori, il n'y aurait pas de risques de nuisances pour les riverains, puisque le tenebrion meunier -le coléoptère utilisé dans ce projet-, a peur de la lumière du jour. Il y a donc peu de risques d'évasion de l'usine. Par ailleurs, ces insectes ne se nourrissent que de restes de légumes et de céréales des excédents agricoles.