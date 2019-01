Bientôt une nouvelle vie pour les anciens abattoirs de Huy

A l'abandon depuis une dizaine d'années, les bâtiments de l'avenue de la Croix-Rouge pourraient bientôt être réhabilités pour accueillir un complexe de bureaux et d'appartements. Une enquête publique vient de débuter.

Il est question de rénover certaines parties des abattoirs, d'en démolir d’autres et d'assainir les annexes, ce qui permettra d'aménager sur deux étages 40 appartements, 7 bureaux et enfin des parkings en surface et en sous-sol. Dominique Servais, administrateur-délégué de la société Sedab Invest, promoteur du projet: "Aujourd'hui, le site, il est pauvre. C'est un chancre. Nous avons abattu une bonne partie des bâtiments qui n'avaient plus aucune vocation au niveau transformation. Nous avons gardé certains bâtiments qui vont être réaffectés en bureaux et en logements. Et on construit deux nouveaux blocs, délimitant ainsi une cour intérieure. On se retrouve avec 40 appartements de trois types: une chambre, deux chambres et trois chambres".

Certaines parties conservées