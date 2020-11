Bientôt un réseau cyclable utilitaire au Pays de Herve

Afin de réduire l’empreinte écologique du territoire du Pays de Herve, le Groupement d'Actions Locales (GAL) souhaite renforcer l’usage du vélo dans les déplacements de la vie quotidienne des citoyens. Et pour les encourager à se mettre en selle, des itinéraires sécurisés, courts et continus doivent être disponibles.

Les citoyens consultés

Le GAL a donc a décidé de construire un réseau cyclable supra-communal. Avec la participation des citoyens. "Selon une démarche participative, on va lancer les consultations citoyennes ce jeudi 12 novembre" explique Aurélie Remacle, la responsable mobilité du GAL Pays de Herve. "Le but, c'est de partir des besoins des citoyens locaux afin de savoir quelles liaisons seraient à aménager dans le cadre d'un réseau cyclable utilitaire".

Trois solutions pour participer

Pour participer, trois solutions sont proposées aux citoyens: "Tout d'abord, on organise des rencontres virtuelles, une par commune de notre territoire d'action. Et on couvre huit communes: Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Plombières, Pepinster, Thimister-Clermont et Welkenraedt. Il y aura aussi une plateforme participative sur notre site web. Et enfin, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le digital, on propose d'envoyer des cartes papiers directement dans la boite aux lettres afin qu'ils proposent leurs idées de tracés d'itinéraires".

La sécurité avant tout

Certes, ces routes existent déjà. Mais, selon Aurélie Remacle, des aménagements restent à faire pour assurer la sécurité des cyclistes: "Il y a des aménagements à prévoir parce que là, on va vraiment définir les liaisons clés sur le Pays de Herve, celles qui drainent le plus de déplacements. Et il y en a pas mal parce qu'il y a de grands pôles d'activités économiques -notamment les Plénesses-, il y a des établissements secondaires -par exemple à Herve ou à Welkenraedt- qui drainent énormément de monde. Et parfois, il suffit de prévoir des petits aménagements pour rendre une route beaucoup plus sécurisée parce que la sécurité est vraiment un critère important pour pouvoir se déplacer à vélo".

Des aménagements de tous types

"Avec le GAL et les communes, on va prévoir dix fiches actions concernant dix aménagements clés qui seront de tous types" poursuit Aurélie Remacle. "Cela peut être des pistes cyclables, mais aussi par exemple prévoir une piste cyclable bi-directionnelle sur un trottoir partagé qui n'est pas beaucoup utilisé par les piétons. Il y a donc beaucoup de possibilités. On ne se limite pas à un type d'aménagement".

Pour s'inscrire aux séances virtuelles, rendez-vous sur galpaysdeherve.be.