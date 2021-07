Bientôt un héliport commun pour l’hôpital de Malmedy et My Hotel

Le Centre hospitalier régional Reine Astrid de Malmedy pourra bientôt à nouveau bénéficier d’un héliport. Il s’est associé au groupe Gehlen, qui exploite le My Hotel à Malmedy, pour créer un héliport commun sur un site proche de Malmedy Expo. A proximité directe donc de l’hôpital. Un accord qui présente d’ailleurs plusieurs avantages pour l’hôpital.

" L’avantage c’est que pour l’hôpital les frais seront limités. L’hôpital aurait un coût total d’environ 100.000 euros HTVA, ce qui ne représente même pas un tiers de l’investissement total. Avec l’ancien héliport, nous avions tout de même une septantaine de transports héliportés par an, ce qui nous amenait aussi, d’un point de vue gestion, des patients potentiels et des gens qu’il faut parfois sauver et intervenir rapidement d’un point de vue médical ", souligne Jacques Remy-Paquay, président du conseil d’administration.

Pour My Hotel, ce nouvel héliport répondra aussi à une demande : " Avec notre hôtel, nous avons eu des demandes de clients qui pourraient venir en hélicoptère, surtout en lien avec le circuit. C’est vraiment une très bonne idée de s’associer avec l’hôpital puisque ça va être aussi un héliport de nuit pour le centre hospitalier et il sera toujours disponible pour l’hélicoptère médicalisé. Il ne sera pas trop loin et il ne gênera personne. En plus, comme les frais seront partagés, c’est vraiment un win-win pour tout le monde ", estime de son côté Roger Gehlen, le patron du groupe du même nom.

Après obtention du permis, les travaux pourraient débuter à l’automne pour se terminer au plus tard début 2022. Cela faisait trois ans que l’hôpital malmédien n’avait plus d’héliport, le site qu’il utilisait à cette fin ne respectant plus les normes européennes en la matière.