Bientôt un festival virtuel consacré aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Cet été, il n'y aura donc pas de grands festivals. Du coup, les organisateurs et les artistes tentent d'inventer de nouveaux concepts pour offrir, malgré tout, un spectacle à leur public. Et pour gagner leur vie aussi.

Un festival payant

Charles Gardier, l'organisateur des Francofolies de Spa, compte organiser un festival tout numérique. Objectif: permettre à des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de se produire, même chez eux, derrière une caméra, mais aussi de gagner leur vie. Car oui, ce festival sera payant.

Avec 100% des bénéfices reversés aux artistes

"On voit que ces artistes sont dans les premiers impactés dans cette crise du Coronavirus, mais ils seront également les derniers à reprendre une activité normale" explique Charles Gardier. "Et, pour le moment, on les voit se démener sur les réseaux sociaux, faire des concerts en confinement. Tout cela est très sympathique, fait beaucoup de bien à toutes les personnes confinées que nous sommes, mais ça ne leur rapporte aucun argent. Ce festival permet que les festivaliers prennent un ticket à dix euros. Le but étant, grâce à des partenaires, que 100% des bénéfices soient reversés aux artistes parce que, vraiment, l'idée est de faire ce qu'il faut pour que ceux-ci soient soutenus comme ils le méritent en ces temps difficiles".

Une première édition dans 15 jours?

Le concept doit encore être précisé et Charles Gardier, l'organisateur, est encore à la recherche de partenaires. Mais la première édition de ce festival tout numérique pourrait avoir lieu d'ici une quinzaine de jours déjà.