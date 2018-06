Bientôt le retour des panneaux publics pour l'affichage électoral

Les panneaux publics pour l'affichage électoral commenceront bientôt à fleurir un peu partout. A l'ère des réseaux sociaux et du virtuel, ils peuvent sembler désuets. Pourtant, ce soir à Liège et Verviers, on votera une nouvelle fois le règlement communal sur l'affichage électoral. Depuis 2012 et un arrêt du conseil d'Etat, le placement de ces panneaux est une obligation. Certaines communes avaient rangé les panneaux à la cave. C'était notamment le cas en 2006 et 2012 à Beyne-Heusay. Cette année, Serge Cappa, le bourgmestre socialiste les ressort mais ce sera "service minimum" : "Nous allons placer trois fois deux panneaux équitablement répartis en fonction des partis démocratiques."

L'affichage effectué par les ouvriers communaux a un coût : environ 75 000 euros pour Liège pour les législatives de 2014 par exemple. On peut le supprimer, c'est la demande du MR liégeois notamment. Les Verts défendent l'affichage de liste par soucis de démocratie car "tout le monde n'a pas internet". Les plus petits partis en ont besoin pour leur visibilité. Au CDH, on est ouvert à la discussion mais le constat est là : des affiches, on en fait nettement moins explique Michel de Lamotte député et conseiller communal : "Nous préférons le débat en direct plutôt qu’un slogan ou une image sur un panneau. C’est une réduction de 70 ou 80% par rapport aux élections précédentes."

Si la mise à disposition de panneaux est obligatoire, le collage d'affiches ne l'est pas. Mais il est fort à parier qu'ils seront encore nombreux ces candidats à vous sourire du haut de ces panneaux aux coins des rues.